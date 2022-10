Girifalco | 45 anni fa la tragedia area costata la vita a 6 carabinieri durante una ricognizione

Si è conclusa la commemorazione in forma solenne per onorare la memoria dei carabinieri caduti a Monte Covello di, dove 45fa, in un incidente aereo, persero la vita sei persone. La storia. Quel 31 ottobre del 1977, erano da poco passate le 15, quando s'interruppe il contatto radio con l'..."Da 95" ha affermato il presidente Avis Calabria, Francesco Rizzuti " questa associazione di ...; per la provincia di Cosenza, I. T. I. "A. Monaco"; per la provincia di Reggio Calabria, ...Si è conclusa la commemorazione in forma solenne per onorare la memoria dei carabinieri caduti a Monte Covello di Girifalco, dove 45 anni fa, in un incidente aereo, persero la vita sei persone. La ...Girifalco - Commemorazione in forma solenne per onorare la memoria dei Carabinieri caduti a Monte Covello di Girifalco, dove 45 anni fa, in un incidente aereo, persero la vita sei Carabinieri. Video L ...