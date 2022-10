Giornata Mondiale del Risparmio | partiamo dal riciclo della carta

Leggi su iodonna

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’Italia è virtuosissima: già nel 2020 ha raggiunto l’obiettivo che l’Unione Europea aveva fissato per il 2030 di riciclare l’85%. Siamo avanti, e dobbiamo esserne orgogliosi. L’occasione per ricordarlo, e per fissare l’asticella ancora più in alto, è il 31 ottobre,del(oltre che Halloween!). «Ilche la buona raccolta e ilpermettono», dice Daniele Montalbetti, direttore generale di Comieco (Consorzio nazionale recupero edegli imballaggi a base cellulosica) «rappresentano un dividendo per l’ambiente, le comunità locali, l’industria e i servizi». Il 31 ottobre è ladel ...