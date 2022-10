Giorgia Meloni sceglie i sottosegretari e i viceministri | tutti i nomi

... ospite ieri a 'Mezz'ora in più' su Rai3 di Lucia Annunziata, che sulle unioni civili, famiglie e orientamento sessuale ha consigliato alla neo premierdi ''fare Attenzione a varare ...In definitiva, un cattivo inizio per il nuovo Governo di destra che, di contro, si è rifugiato nella distrazione e nel silenzio, all'unisono con il presidente del Consiglioe tutta la ...Il 31 ottobre il Consiglio dei ministri, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha approvato la lista con i nomi dei nuovi otto viceministri e 31 sottosegretari. In breve, il ...Nel Consiglio dei Ministri di oggi si è discusso di Covid, giustizia e raduni illegali. Presentata la lista dei sottosegretari ...