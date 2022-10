Giorgia Meloni | rivivi la conferenza stampa - Politica - quotidiano net

Lunedì 31 ottobre si è svolto il primo Consiglio dei ministri del governo guidato da, in cui tra le altre cose sono stati nominati i sottosegretari dei ministeri ed è stato approvato un decreto legge che include misure riguardanti ambiti molto diversi, dalla sanità alla ...Il giuramento dei sottosegretari e' in programma mercoledi' 2 novembre. Lo ha indicato in conferenza stampa il presidente del Consiglio,. fil 31 - 10 - 22 17:07:29 (0470)PA 5 NNNNE' quanto approvato dal Consiglio dei ministri presieduto dal premier Giorgia Meloni. La prima, di Forza Italia, andrà agli Esteri, la seconda, di Fratelli d'Italia, al ministero dell'Interno Maria Tr ...Dopo lo scontro con le regioni, per l'obbligo di indossare le mascherine nelle strutture sanitarie, il governo ha fatto un passo indietro. Mentre è stato tolto l'obbligo di vaccinazione per il persona ...