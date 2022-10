Giorgia! Giorgia! | la folla saluta il Presidente Meloni che esce a piedi da Palazzo Chigi

Il Presidente del Consiglio,Meloni, con i Ministri Carlo Nordio (Giustizia), Orazio Schillaci (Salute) e Matteo Piantedosi (Interno) e il Sottosegretario Alfredo Mantovano, ha illustrato in conferenza stampa i ...Secondo La Stampa , è una delle soluzioni al vaglio del governo della presidenteMeloni per far quadrare i conti pubblici italiani, atteso che l'anno prossimo il deficit salirà dal 3,9% al 4,...Giorgia Meloni gongola. Il premier esulta dopo l'approvazione della norma sul carcere ostativo e sulla stretta ai benefici penitenziari per chi ...Governo Meloni, Cdm dà ok a Dl unico su Covid, carcere ostativo e Rave party Da Sgarbi a Valentini, approvata anche la nomina dei sottosegretari e dei viceministri. Rinvio al 30 dicembre dell'attuazio ...