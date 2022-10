Ginnastica ritmica | due ex Farfalle azzurre denunciano | “Violenze e umiliazioni per non farci mangiare”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lo sport, soprattutto a certi livelli, richiede fatica e tanto sacrificio. Ma a tutto c’è un limite. Come hanno denunciato pubblicamente due atlete di, Nina Corradini e Anna Basta, entrambe ex “” della Nazionale. Nina Corradini, romana, 19 anni, ex ginnasta azzurra, ha lasciato nel 2021 la squadra delle “” perché non riusciva a soddisfare le “pressioni mentali” delle allenatrici della Feder, come ha raccontato in un’intervista. Le allenatrici, secondo quando denunciato dall’atleta, la incitavano a dimagrire per partecipare alle gare. “Me lo ricordo il giorno in cui ho trovato la forza di andare via, era il 14 giugno 2021. Avevo passato ogni minuto degli ultimi mesi precedenti a desiderare di scappare da lì. Ora voglio informare e proteggere le bambine più ...

Nell'...Adesso tornerò a fare la cameriera, un lavoro che adoro" di Alessia Arcolaci, Nina Corradini:"L'allenatrice ci umiliava ogni giorno per non farci mangiare" di Alessia ArcolaciQuella di Nina Corradini non è l'unica denuncia nel mondo della ginnastica ritmica. «Mi rendevo conto di essere arrivata a un punto in cui non vivevo bene con me stessa, in cui non riuscivo a guardami ...