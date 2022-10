Ginnastica artistica | Mondiali Liverpool 2022 | Italia quarta nelle qualificazioni | è in finale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’chiude al quarto posto lefemminili aidie vola in. Le Fate del ct Enrico Casella hanno terminato la loro gara con un totale di 162.798 punti al termine delle quattro rotazioni, con molte difficoltà ed errori pesanti alla trave, posizionandosi dietro a Usa, Gran Bretagna e Brasile. A livello individuale, Martina Maggio e Alice D’Amato volano inAll-Around rispettivamente con il quarto e settimo punteggio. Alice inanche al corpo libero con l’ottavo punteggio. IL CALENDARIO COMPLETO LENE E GLINI IN GARA Partenza a tutta delle Fate alle parallele. Giorgia Villa esordisce con un 14.166, seguita da una Martina Maggio splendida e autrice di ...

