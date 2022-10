Ginnastica artistica | Mondiali 2022 | Andrade primeggia | USA in ballo | le bordate della Cina | la bella Italia L’esito delle qualifiche

(Di lunedì 31 ottobre 2022) A Liverpool (Gran Bretagna) si sono concluse le qualificazioni femminili deidi. Dopo due intense giornate di competizioni si è delineato il quadroammesse alle varie finali. A mettersi maggiormente in luce è stata una strepitosa Rebeca, prima nel concorso generale e seconda al corpo libero alle spalleconnazionale Flavia Saraiva. Brasiliane sugli scudi e terze nella classifica a squadre alle spalle degli USA eGran Bretagna. Shilese Jones, Jade Carey e compagne si sono messe ben destreggiate nella prima suddivisione, anche se hanno commesso degli errori. Le padrone di casa, guidata da una tonica Jessica Gadirova, hanno risposto presente e si sono prese la piazza d’onore. Bravissima ...

ANDRADE PRIMEGGIA, USA TONICI, LE BORDATE DALLA CINA, LA BELLA ITALIA: IL RESPONSO DELLE QUALIFICHE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE: USA PROMOSSI, CAREY SI SALVA IN VOLATA. BRAVA DERWAELArriva anche una Finale di Specialità per mano di Alice D'Amato: 13.600 al corpo libero, ottavo e ultimo punteggio di accesso all'atto conclusivo per le medaglie. La genovese sarà prima riserva alle ...Ai Mondiali 2022 di ginnastica artistica si assegneranno sei titoli di specialità nel settore maschile. Verranno incoronati i nuovi Re sui singoli attrezzi nel weekend… Leggi ...