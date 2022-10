Ginnastica artistica | l’Italia è una solida realtà | movimento mondiale | cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Due mesi fadominava gli Europei, vincendo la medaglia d’oro nella gara a squadre con il punteggio complessivo di 165.163. Ieri la nostra Nazionale ha concluso il turno di qualificazione dei Mondiali al quarto posto con il riscontro di 162.798. Ricordiamo che nell’atto conclusivo a Monaco non si potevano scartare punteggi, a differenza di quanto successo ieri sera a Liverpool. Le azzurre si fermano 2,4 punti più in basso rispetto alla rassegna continentale, ma c’è una differenza sostanziale: sono mancate le prestazioni di lusso di Asia D’Amato (Campionessa d’Europa all-around) e di Angela Andreoli (giovane estremamente promettente), assenti a causa dei rispettivi infortuni. Nonostante l’assenza di due elementi di riferimento (nessun altro Paese ha dovuto scontare carenze di questa caratura) e una rotazione alla trave decisamente fallosa (tre esercizi con ...

ALICE D'AMATO: 7,5. Ha messo tutta la sua esperienza al corpo libero, nel momento in cui l'Italia era con le spalle al muro dopo la rotazione da incubo alla trave e l'uscita di Maggio al quadrato. La ...