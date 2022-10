Ginnastica artistica | le pagelle dell’Italia ai Mondiali Maggio spumeggiante | D’Amato guida la riscossa | esordienti promosse

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’Italia si è qualificata alla Finale a squadre dei2022 di. Le Fate hanno chiuso il turno preliminare al quarto posto nonostante una problematica rotazione alla trave e torneranno in pedana a Liverpool (Gran Bretagna) per disputare l’atto conclusivo martedì sera, inseguendo un nuovo sogno dopo il bronzo iridato di tre anni fa e dopo aver vinto gli Europei due mesi fa (anche se a Monaco era presenti Asiae Angela Andreoli). Di seguito ledelle azzurre.ITALIAMARTINA: 8,5. Quarto posto nel concorso generale. Un risultato mostruoso, anche se “soltanto” in qualifica. La brianzola continua a strabiliare gara dopo gara: dopo aver ...