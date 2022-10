Gf Vip | Carolina Marconi lacrime in diretta tv | “…ho vissuto violenze”

Pochi giorni fa è stato svelato il cast ufficiale della nuova edizione , composto da... Martina Colombari e Achille Costacurta , i neo - sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta ,...Per la coppia del 'Grande Fratello' gli screzi della puntata di giovedì, dove sembrava che il loro rapporto fosse destinato a ... Edoardo, vedendo le movenze sensuali di, si era lasciato ...Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Antonella Fiordelisi avrebbe smascherato Edoardo Donnamaria riguardo ad Alberto: ecco cosa ha detto.Nella casa del "Grande Fratello Vip" è festa in maschera per Halloween, ma i due Vipponi non perdono occasione per condividere un po' di intimità, prima in vasca e poi in giardino ...