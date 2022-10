Gf Vip 7 | minacce di morte a Elenoire Ferruzzi che si sfoga | “Mia mamma è in ospedale grazie a voi!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dopo un televoto flash, Eleonoire, nel corso della scorsa puntata, ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. Il pubblico infatti è stato inclemente: il 90% dei telespettatori ha voluto che la Vippona lasciasse il reality show. L’influencer ha pagato lo scotto di alcuni suoi comportamenti sopra le righe nei confronti di alcuni suoi ex coinquilini. In particolare, Alfonso Signorini ha aperto il televoto per via di alcune sue pessime frasi nei confronti di Nikita Pelizon. Nel mirino del popolo del web anche il gesto dello sputo, laha però continuato a ribadire di aver semplicemente sputato un seme che aveva in bocca. Poche ore fa,è intervenuta sui social, raccontando di aver ricevutodi. Una situazione che ha portato anche ...