Gf Vip 7 | l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi rompe il silenzio | “Ci siamo presi una pausa per farle vivere a pieno questa esperienza ma…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 31 ottobre 2022)è attualmente una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip. Ex di Francesco Chiofalo, che si è risentito di alcune sue parole, attualmente vicina a Edoardo Donnamaria e probabilmente attratta da Antonino Spinalbese. E, nelle ultime ore, si è fatto vivo anche un altro suo’exin un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Lui è Gianluca Benincasa, imprenditore e mental coach di 37 anni. A detta sua, tra loro non sarebbe mai realmente finita: Ci eravamo dati unacosì che potesse viversi ala sua, ma i sentimenti non si spengono da un giorno all’altro”, racconta. “È mancato del tutto il rispetto nei miei confronti. Sono passato per stupido, ci ho perso la faccia. Non ho aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi abbia ...