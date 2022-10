“GF Vip 7” | le anticipazioni di stasera 31 ottobre 2022 | “Speciale Halloween”

Leggi su tvzap

(Di lunedì 31 ottobre 2022) News Tv. “Grande Fratello Vip”: “GF Vip 7”31” – Tredicesimo appuntamento in diretta con gli inquilini della Casa del “GF Vip 7”. Chi saranno i concorrenti preferiti? Cosa vedremo nella puntatadi? Alfonso Signorini pare abbia preparato delle croccanti sorprese per i “Vipponi”. Oltre alle nomination e ad una nuova persona immune, nella casa più spiata d’Italia verrà organizzata infatti una serata a tema. Chissà come si vestiranno i concorrenti… Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, la rivelazione della concorrente su Francesco Totti lascia tutti senza parole Nella puntata del “GF Vip 7”, andata in onda giovedì 27, ...