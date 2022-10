GF Vip 7 | guai in vista per Antonella Fiordelisi | “Entra la ex di Edoardo Donnamaria”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nuovi concorrenti al GF Vip 7 e dalle ultime indiscrezioni forse anche Micol Incorvaia. Chi è? Per il mondo dello spettacolo ancora non è molto conosciuta – anche se su Instagram ha un bel numero di follower -, ma una sorella e un ex famoso. La prima è Clizia Incorvaia. Micol è la ‘sorellina’ dell’ex concorrente del reality e compagna di vita di Paolo Ciavarro. Le due si somigliano in modo impressionante, basta dare uno sguardo ai loro scatti ‘di coppia’. Ma a proposito di coppia, come detto ha un ex che invece è ormai noto al grande pubblico. Leggi anche: “Sei nuovi concorrenti”. Sorpresa GF Vip 7, hanno scoperto i nomi.no subito Micol Incorvaia GF Vip 7? “pure la ex di” In passato Micol Incorvaia è stata legata a uno dei concorrenti ancora in gioco al GF Vip 7: ...