GF Vip 7 | diretta tredicesima puntata – La storia di Antonino | le mire di Giaele | i tormenti di Edoardo con Antonella | il verdetto del televoto

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 31 ottobre 2022)- GF Vip 7 (Foto US Endemol Shine) Serata di Halloween nel segno del Grande Fratello Vip, che continua la sua marcia con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip 7: anticipazionidi lunedì 31 ottobre 2022 Insu Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce ladel GF Vip 7. Con lui in studio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, insieme a Giulia Salemi in postazione social.De Donà è sempre ...