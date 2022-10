Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese non perdona Edoardo Donnamaria | “Per me è già stato eliminato”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 31 ottobre 2022)non sembrano proprio riuscire a superare le loro divergenze. In particolar modo sembra essere proprioquello più restio a mettere da parte le incomprensioni con l’ex volto di Forum e nelle scorse ore si è ritrovato a parlarne con Antonella.ha confessato all’influencer di esserci rimasto molto male per le parole che gli sono state rivolte dal suo coinquilino e dalla motivazione usata per nominarlo:mi ha nominato dopo che per tre settimane stavamo insieme fino alle 6 del mattino, dopo che io davo i consigli a lui su di te. Mi ha detto nominoperché è la persona meno vera della casa. Dopo che io ho scherzato con te, dopo quel gesto di là in magazzino. Cosa ha detto? ...