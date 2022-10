GF Vip 7 | anticipazioni puntata oggi 31 ottobre 2022 | è nata una nuova coppia?

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nelladel Grande Fratello Vip 7 in onda stasera, lunedì 31, conosceremo l’esito del televoto che mette a confronto Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Pamela Prati. La più votata tra le tre gieffine, ovvero la preferita del pubblico, sarà immune dalle nomination. Quasi certamente, per lo meno stando ai sondaggi, a trionfare sarà Nikita, amatissima dal pubblico che la difende a spada tratta. Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà: la notte con Antonino e i video col marito Ma le nomination saranno solo una parte delladel GF Vipin onda in diretta stasera su Canale 5. Tra i vari argomenti trattati, si affronterà il rapporto tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà, che in settimana hanno anche dormito insieme. Dunque èuna...

Pechino Express, tutto sulla nuova edizione Pechino Express è senza dubbio tra i ... Pochi giorni fa è stato svelato il cast ufficiale della nuova edizione , composto daprovenienti da ...Nel suo salotto la conduttrice Mara Venier dalle ore 14:00 in poi intervistadel mondo ... Domenica In,e ospiti di Mara Venier. In apertura di puntata, "Zia Mara" ricorderà il ...Sarà una puntata a tema Halloween quella del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera, lunedì 31 ottobre. In attesa di ...Tredicesima serata con gli inquilini del Grande Fratello Vip 2022. Stasera, lunedì 31 ottobre, su Canale 5 per una puntata speciale di Halloween.