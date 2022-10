Gerard Pique torna in nazionale in Qatar? Marca | “Anche lui tra i pre-convocati della Spagna”

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022)è tra i 55 pre-di Luis Enrique per la spedizione spagnola ai Mondiali di2022. Lo riporta. Entro l’11 novembre ‘Lucho’ dovrà scegliere l’elenco dei 25-26 e il difensore del Barcellona ha le sue chance. Il classe 1987 aveva dato l’addio allanel 2018, ma sembra intenzionato a rientrare. Alladi certo non mancano difensori. Laporte, Iñigo Martínez, Pau Torres, Eric García (da valutare il suo infortunio al Mestalla), Diego Llorente e Guillamón sono i vari centrali presi in considerazione. Ma attenzione all’altro nome illustre:Sergio Ramos – recordman di presenze ma assente da oltre un anno nelle rotazioniRoja – è nell’elenco. SportFace.