Genova | “Non sono fuggita in Ecuador con la bambina” | la ‘partita’ per la figlia dell’ex coppia di campioni di scacchi

Il Secolo XIX

- Chiederanno di essere ricevuti dal sindaco Marco Bucci e dall'assessore Matteo Campora gli ... La commissionesi riunirà per l'indisponibilità di Autostrade per l'Italia ed è stata ......a guardare gli spettacoli che programmiamo dal punto di vista del loro valore artistico e... Fondazione Compagnia di San Paolo, Comune di, Regione Liguria, Società per Cornigliano e con il ... Genova, non solo crisi. Pompili (De Wave): “Nuova sede e almeno 20 assunzioni” Il leghista parla di ponte sullo Stretto, ma gare e cantieri stentano fra inflazione, boom delle materie prime e nuovo codice appalti. Da qui a marzo il ...Colpo grosso per la prima squadra femminile del Basket Pegli in serie B, sconfitta in Serie C Silver contro il CUS Genova Basket ...