Gallina Sportmarket Srl | “Esperienza e passione per consigliare l' equipaggiamento tecnico migliore a sportivi e appassionati”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (TREVISO, 31/10/2022) - Il negozio di Cornuda (Treviso) nel 2023 festeggia 50 anni puntando sulle sue attività principali di sci alpino, sci alpinismo e snowboard club TREVISO, 31/10/2022 - Mezzo secolo vissuto nel segno dello sport, fino a diventare riferimento indiscusso pere atleti.Srl, negozio da 2.000 metri quadri a Cornuda, in provincia di Treviso, si prepara a festeggiare i suoi primi 50 anni nel 2023 mettendo in campo il consueto impegno per accontentare i propri clienti sia mettendo loro a disposizione ogni tipo di accessorio edsia in pista, sulla neve, con le attività di sci e snowboard. Perché alla base del successo dell'attività aperta da Sergioe dalla moglie Liliana nel 1973 e oggi gestita dei tre figli Andrea, Maico e Alberto - tutti maestri di sci ...