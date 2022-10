Galli | «Fagioli doveva prenderlo la Fiorentina al posto di Mandragora»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’ex portiere Giovanniha commentato le prestazioni del centrocampista della Juventus: le parole a Lady Radio Il rimpianto del tifoso viola Giovanni: “Per un allenatore è essenziale avere delle alternative. Guardate il Liverpool, adesso è in crisi perché sono tre anni che gioca nello stesso modo. E se succede in Inghilterra, figuriamoci se non succede in Italia. Amrabat mi piace, è sempre dentro la partita e lotta, non posso puntare il dito contro di lui. Ma in quel ruolo serve altro. Avrei presodalla Juve e non, peccato“. L'articolo proviene da Calcio News 24.