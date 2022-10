Fuga dalla fabbrica-prigione degli iPhone

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Financial Times Questo fine settimana gli operai sono fuggitipiù grandedidel mondo in Cina, a causa della diffusione di un’epidemia di coronavirus e delle restrizioni di quarantena imposte dalle autorità. L’impianto Foxconn nella città di Zhengzhou è l’ultimo centro di produzione a essere ostacolato dalle dure politiche zero-Covid del presidente Xi Jinping. I lavoratori hanno raccontato che l’area circostante l’impianto è rimasta chiusa per giorni, con i trasporti pubblici chiusi e molte strade bloccate. Hanno detto che la Foxconn ha controllato rigorosamente gli spostamenti e ha utilizzato test Covid quotidiani e quarantene per cercare di contenere l’epidemia e continuare la produzione di. Cinque lavoratori che hanno parlato con il Financial Times hanno dichiarato che la situazione è ...

Inper la salvezza L'episodio di questa settimana entra subito nel vivo dell'azione, mentre ... Consideriamo sempre il fatto che, a tre episodifine, Angela Kang sta ancora una volta aprendo ...... rigeneratabreve vacanza. L'estate e le Maldive continuano però ad essere nel cuore della ... Non è escluso che durante la pausa natalizia la 55enne non possa regalarsi un'altraromantica.Entrambi i natanti, partiti da Sfax in Tunisia, sono stati trainati fino a molo Favarolo. Dal primo sono sbarcati in 37, fra cui 11 donne e 7 minori, in fuga da Costa d'Avorio, Liberia, Mali e Senegal ...Introdotti nel 2016, l’omicidio stradale e le lesioni stradali prevedono pene specifiche per chi provoca la morte colposa o ferite colpose mentre è al volante. Nel dettaglio i casi di applicazione e l ...