Frassinetti nuovo sottosegretario all’Istruzione Le prime parole a Orizzonte Scuola | “Felicissima dell’incarico | lavorerò con maggiore incisività per la scuola”

Mentre per Fdi si fanno i nomi, tra gli altri, di Ferro (Mezzogiorno),(Istruzione), ... L'opposizione ha attaccato Berlusconi che nellibro di Bruno Vespa è tornato a definire Putin ...Blindati sarebbero Valentino Valentini (sempre in pole come viceministro alMise, forse con ... Come papabili circolano anche i nomi di Andrea Delmastro (Giustizia), Paola(Istruzione),...In base alle ultime indiscrezioni sembra che il leghista Rossano Sasso e la deputata di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti siano in pole position nella corsa per i sottosegretari. Per Sasso si ...Il nuovo Governo è già al lavoro ma ancora bisogna definire il resto della squadra di Governo: la corsa ai sottosegretari e viceministri potrebbe finire già nei prossimi giorni anche se i nodi da scio ...