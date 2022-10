Francia | ufficiale | Pogba non giocherà i Mondiali in Qatar | la Juventus lo riavrà nel 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) E’. Paulnon2022 inper infortunio. Il centrocampista dellaha avuto l’ennesima ricaduta del suo infortunio quest’oggi e per questo motivo, così come comunicato dal suo procuratore Rafaela Pimenta, non sarà a disposizione dellaper la rassegna iridata. Di conseguenza, è ormai scontato che tornerà con la maglia bianconera soltanto nel: “Dopo le visite mediche di ieri e di oggi è estremamente doloroso informare che Paulavrà ancora bisogno di riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio di inizio settembre. Per questo motivo, Paul non potrà fare parte della nazionale francese in”. SportFace.