Francesco Boccia | chi è | età | carriera | politica | vita privata | moglie | figli e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento con Oggi è un altro giorno! Anche in questo pomeriggio di festa, a partire dalle 14 su Rai 1, Serena Bortone torna a fare compagnia ai propri affezionati telespettatori! Come di consueto, saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio! Tra di loro anche, conosciamolo meglio!: la biografiaè nato a Bisceglie il 18 marzo del 1968 ed è un politico e accademico italiano, ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte bis.è laureato in Scienze Politiche e nel 1994 ha ottenuto un MBA presso l’Università Bocconi di Milano. Poi si è dedicato completamente all’attività. Ma non solo. A questa ha anche affiancato la ...