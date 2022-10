FQChart – Meloni al top nei sondaggi | toglie fiato ad alleati e opposizioni

(Di lunedì 31 ottobre 2022)è la media aritmetica settimanale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 24/10 al 30/10/2022 L’ultima settimana di ottobre fa registrare un ulteriore incremento (+0,8) per i Fratelli d’Italia, certamente legato al gradimento personale e alle aspettative nella premier Giorgia. Il dato medio è 28,3% ma c’è chi, come Ipsos, vede già il partito al 30%. Il successo del partito di destraai suoidi coalizione. La Lega infatti rimane stabile (8,6%) nonostante l’attivismo propagandistico di Matteo Salvini, mentre Forza Italia non riesce a frenare la perdita di ...

