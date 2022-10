Forte terremoto nel Tirreno meridionale | avvertito anche in Puglia Magnitudo stimata 5 | 4

RaiNews

Lavoreremo per creare un momento di confronto, leale, sincero e costruttivo". All'inizio ... a vent'anni da quel(era il 31 ottobre del 2002) che fece crollare l'edificio della scuola ...A richiamare l'attenzione dei residenti unboato, come di un. Dai primi accertamenti è emerso che le casue sono da ricercarsi nelle infiltrsazioni d'acqua. L'auto rimasta in bilico ... Terremoto nelle Filippine, forte scossa di 6.4. 26 feriti, chiude l'aeroporto Previsioni meteo per il 31/10/2022, Forte dei Marmi. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima 13°C, massima 23°C ...Il 31 ottobre 2002, si è verificato un terribile terremoto in Molise. Un evento che ancora oggi riempie la mente di molti.