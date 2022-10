Formazioni ufficiali Monza-Bologna | Serie A 2022 2023

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ledi, sfida valida per la dodicesima giornata della. Uomini di Palladino che, scossi dopo la vicenda Pablo Marì, vogliono vincere e dedicare al compagno spagnolo la vittoria. Per farlo però dovranno passare su uncombattivo, che arriva dalla vittoria contro il Lecce per 2-0. Entrambe sono a 10 punti e vorranno allontanarsi dalla zona retrocessione. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di lunedì 31 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte degli allenatori.: in attesa SPEZIA: in attesa SportFace.

Cronaca della partita con commento in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA: BAYERN MONACO - INTER Martedì 1 novembre dalle ore 20 le, dalle ore 21 la cronaca ...Lunedì 31 ottobre dalle ore 17:30 le, dalle ore 18:30 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO VERONA (3 - 5 - 2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; ...Un’altra tegola per la Roma in questo inizio di stagione, ancora sulla fascia. Si ferma Leonardo Spinazzola, che durante l’allenamento di sabato scorso ha riportato una lesione al retto femorale… Legg ...Si chiude oggi la 12ª giornata di Serie A. Alle 18.30 la Roma sfiderà al Bentegodi il Verona per tornare alla vittoria dopo il ko contro il Napoli. I giallorossi cercheranno ...