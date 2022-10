Fisciano | bimba di 2 anni giù dalla finestra | confessa suo padre

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La piccola è salva per miracolo. E questa è la notizia che prima di ogni altra va data. Ma qualcuno, dovrà comprendere che cosa è successo nella casa di, in provincia di Salerno. La casa dove tutto è accaduto. Nelle ultime ore sarebbe arrivata la confessione deldella bambina di duecaduta giù( se le sue parole fossero vere, si tratterebbe non di una caduta ma di un lancio). L’uomo avrebbe detto di esser stato lui a lanciare la bambina. Non avrebbe spiegato i motivi di questo gesto. Emerge questa verità nelle ultime ore, dopo le indagini delle forze dell’ordine intervenute sul posto per capire che cosa fosse successo alla piccola, viva per miracolo dopo un volo dal terzo piano. Una rete metallica ha attutito l’impatto ...

