Fiera Campionaria | weekend con il botto | ora il rush finale Mandaci le tue foto

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La kermesse. In via Lunga successo di pubblico per la manifestazione con 170 espositori da 14 regioni. Possibilità di visita ai padiglioni anche lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre. Tutti i lettori del sito de L’Eco di Bergamo possono condividere le lorografie scattate tra gli stand, cliccando sul link all’interno di questo articolo.

Ha preso il via ieri pomeriggio, venerdì 28 ottobre, la 43esima edizione della, lamultisettoriale di Promoberg dedicata al commercio e ai servizi (una quarantina i settori merceologici rappresentati) di scena sino a martedì 1° novembre (festa di Ognissanti, ...Per anni, laddove si ergevano platea, palchi e palcoscenico insistevano dapprima unae poi una palestra altro luogo cui - comunque - molti riminesi - specie i non più giovani - ...La kermesse. In via Lunga successo di pubblico per la manifestazione con 170 espositori da 14 regioni. Possibilità di visita ai padiglioni anche lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre. Tutti i lettor ...Rappresentanti del Parlamento, Presidente Emiliano, Sindaco Decaro, Presidente Casillo, autorità civili, militari e religiose, delegazioni ...