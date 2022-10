Feyeenord-Lazio | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Gara valida per la sesta ed ultima giornata del gruppo D di Europa League 2022/2023. Ai biancocelesti manca un punto per avere la matematica certezza di qualificarsi ai sedicesimi di finale, mentre gli olandesi devono necessariamente vincere e sperare nella differenza reti.si giocherà giovedi 3 novembre 2022 alle ore 18.45 presso lo stadio De Kuip di Rotterdam.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Dopo essere arrivati in finale di Conference League, gli olandesi puntano a fare lo stesso in Europa League cercando di passare il turno. Al momento occupano il terzo posto nel girone a tre punti dae Sturm Graz. In campionato, invece, sono in corsa per il titolo. Non sono da meno le ambizioni dei biancocelesti in campo europeo. La vittoria conquistata nel turno ...