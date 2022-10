Ferrari | prestazione “inspiegabile” nel Gran Premio di Messico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Mai competitiva in tutto il weekend. Una tre giorni davvero da buttare per laneldi: Charles Leclerc e Carlos Sainz non sono mai riusciti a insidiare le posizioni di vetta in questo appuntamento centroamericano che ha portato il carrozzone della Formula 1 a Città del. Le dichiarazioni del post gara, inoltre, sembrano essere davvero inquietanti: nessuno dalle parti di Maranello sa spiegarsi i motivi della poca velocità messa in pista nell’ultima gara. In casanessuno si spiega ladi Città del“Non abbiamo spiegazioni, è stato un weekend difficile e oggi ancora di più – ha detto Mattia Binotto, team principal della Rossa di Maranello –. E’ una gara da analizzare, non è il risultato ...