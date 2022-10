Fascista | la monumentale lezione di Sallusti allo studente della Sapienza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) "A me fa ridere il vittimismo di chi continua a parlare. Oggi sono al governo e si lamentano di non poter dire niente, noi siamo stati manganellati": unode La, dove fino a qualche giorno fa era in corso un'occupazione contro il governo a seguito di alcuni scontri con la polizia, ha parlato in questi termini a Non è L'Arena, in collegamento con Massimo Giletti su La7. "I nostri convegni vengono quotidianamente bloccati dalle istituzioni, se vado a fare un'assemblea nelle scuole sull'educazione sessuale mi viene bloccata dai genitori anti gender", ha continuato lo. Che poi ha lanciato una pesante accusa: "La presidente del Consiglio Meloni mentre dichiarava che è importante mantenere la democraticità delle proteste e delle contestazioni faceva manganellare degli studenti e dellesse ...