FANTACALCIO – Verona-Roma | gol Hellas di Faraoni | Dawidowicz o Henry? La decisione della Lega

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Episodio dainper il gol del vantaggio dell’molto complicato per quanto riguarda l’attribuzione del gol. C’è un tiro didiretto verso la porta, quindi un tocco di un giocatore in area piccola,o Herny, non è chiaro dalle immagini, e la palla si insacca beffando Rui Patricio. Dal momento che Herny era in offside, impossibile sia suo il tocco, altrimenti sarebbe stata annullata per fuorigioco questa rete. Dunque oche calcia verso la porta o, così come confermato dalla, che ci mette il piedone. SportFace.