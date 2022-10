F1 | Toto Wolff | “Secondo posto in classifica costruttori? Sarebbe fantastico Abbiamo sbagliato la strategia”

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Per larghi tratti della gara, nonché per il risultato con il quale si è conclusa, è parso un ritorno alla scorsa stagione: duelli Red Bull e Mercedes al Gran Premio del Messico 2022 di Formula 1, Ferrari inerme e in evidente difficoltà. A trionfare, per l’ennesima volta, è stato Max Verstappen, ma la scuderia britannica può assolutamente essere soddisfatta di come si è concluso il weekend messicano. Non si fa soltanto riferimento ai risultati portati a casa, vale a dire aldi Lewis Hamilton e al quarto di George Russell, bensì anche a una ritrovata competitività che fa ben sperare in ottica: vista la contemporanea giornata no della Rossa, la Mercedes ha 40 punti da rimontare nelle due restanti gare stagionali (Brasile e Abu Dhabi) per il...