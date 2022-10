F1 | Lewis Hamilton | “Gara positiva | gran weekend | ma la Red Bull era troppo veloce!”

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Forse, con una strategia diversa ilPremio del Messico 2022 di Formula 1,avrebbe potuto insidiare maggiormente per la vittoria Max Verstappen; resta, però, solo una ipotesi, e se poi consideriamo il ritmo che ha avuto l’olandese per tutta la, ecco che è ancor più difficile immaginare un finale didiverso. La Mercedes ha però finalmente ritrovato ritmo, confidenza con la vettura sulla pista di Città del Messico, un fine settimana positivo tenendo in considerazione, inoltre, il quarto posto di George Russell. Meno piacevoli, invece, i tifosi messicani che non hanno accolto nel migliore dei modi. Ecco il commento a caldo, al termine della, ai microfoni ufficiali della Formula 1 del pilota britannico: “Il pubblico è stato ...