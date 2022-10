F1 GP Messico 2022 | Leclerc | “Fa male dire che abbiamo massimizzato il potenziale”

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Ancora una volta è stata una gara dove nonavuto il passo. Lontani un minuto da Verstappen, come in Belgio; anche oggi nonrisolto i problemi, dobbiamo capire il perché. Non è stato un weekend facile, i problemi di questi giorni non spiegano tutto il distacco cheavuto. È chiaro chesofferto più di Mercedes e Red Bull, fachecomunqueil“. Queste le parole di Charlesai microfoni di Sky Sport dopo il sesto posto nel GP didi F1. SportFace.