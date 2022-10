Ergastolo ostativo | cosa prevede la misura voluta dal governo

Per quanto riguarda l'il ministro ha precisato che è stata accolta 'l'indicazione della Consulta. Si tratta di adeguarci alle indicazioni della Corte, e anche di recepire l'...... e sono contenta che il decreto contenga una norma che va in questo senso, quella sull', una materia che ci sta a cuore". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi a Palazzo Chigi, per esaminare e approvare un ordine del giorno con un decreto unico che contiene diverse misure per un totale di 9 articoli che riguardano ...Se ricordate, nella relazione che ho fatto in Parlamento avevo detto che la lotta alla criminalità organizzata era uno degli obiettivi del governo, e sono contenta che il decreto contenga una norma ...