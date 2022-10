(Di lunedì 31 ottobre 2022) "Puntiamo al'istituzione della, che è minacciata da correnti devianti, dando garanzie costituzionali per il". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip, come ...

Agenzia ANSA

...ha affermato il presidente turco Recep Tayyip, come riporta Anadolu, rilanciando un appello al Parlamento affinché le forze politiche lavorino su un emendamento costituzionale per......il 22 luglio dopo una lunga e faticosa trattativa portata avanti dal presidente turco. ... Ma 'sono fiducioso che se Usa ed Europa forniranno all'Ucraina ciò di cui ha bisogno perla ... Erdogan, proteggere il velo per salvare famiglia da devianze - Europa Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...La Turchia "si impegna a continuare gli sforzi" per arrivare a un accordo sul grano ucraino: lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. (ANSA) ...