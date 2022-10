“Entreranno in 6” | bomba al GF Vip 7 | Alfonso Signorini chiama i rinforzi

Leggi su inews24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dall’inizio del GF Vip ad oggi, sono in 8 coloro che hanno lasciato la casa per motivi diversi. Adesso è l’ora direNon è raro vedere che, in corso d’opera, il conduttore del reality show chiamidall’esterno. Anche quest’anno sono previsti nuovi ingressi e già da adesso potrebbero entrare a cambiare la L'articolo proviene da Inews24.it.