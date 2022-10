Enrica Bonaccorti rimprovera e difende Memo Remigi | “Non merita questo”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 31 ottobre 2022) In questi giorni del caso– Jessica Morlacchi abbiamo detto che tutto è sfuggito di mano a tutti ma interviene, una figura necessaria per dare dignità a tutti perché non c’è nessun mostro ma ci sono degli errori che non possono più essere tollerati. Jessica Morlacchi è la vittima, non c’è dubbio,ha sbagliato, non c’è dubbio,a La Stampa loma è pronta arlo in tv, spiega il motivo. La saggezza dellaforse non sarà compresa da tutti ma lei non usa mezzi termini, il comportamento dell’artista 84enne è maschilista ma lui “non è un uomo libidinoso”....