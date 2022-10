(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott. (Labitalia) - "Oggi ci troviamo davanti ad una vera e propria emergenza nazionale, il caroimpatterà in modo gravoso sul Pil che nel 2023 si prevede a crescita zero. E per questo chiediamo misure urgenti da parte del nuovo. Ad aggravare ulteriormente questa prospettiva sono gli aumenti delleche abbiamo registrato e la difficoltà di approvvigionamento, con prezzi alle stelle dellecome mais, patate e olio". E' l'allarme che lancia, con Adnkronos/Labitalia, i Salvatore La, direttore esecutivo dellaSpa, società che nel suo stabilimento di 13 mila mq a Melfi produce circa 450 mila buste di patatine al giorno soddisfacendo una produzione annua di circa 16 ...

Entilocali-online

... questo vuol dire che ritroverete, voglia di progettare e soprattutto ottenere grandi ... In amore, c'è unaVenere dal 17 novembre, che regalerà incontri importanti, soprattutto a fine mese.Si trova nella sua classe quando il sisma ha buttato fuori la suae spostato con violenza ... "Studio la partedella geologia, quella che fa si che dalla terra emergano le gemme. È come se ... Energia, La Bella (Preziosi Food): "Boom bollette e costi materie prime, governo intervenga" Su LOGIN l'intervista con il navigatore milanese che ha elettrificato il trimarano Maserati Multi 70. E quando non gareggia, raccoglie dati sulla CO2 in mare ...Secondo successo stagionale per la Miwa Energia, ancora una volta tra le mura amiche del Palatedeschi di Benevento. I cinghiali sanniti battono il Bim Bum Rende con il risultato di 54-45 nella IV gior ...