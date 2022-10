Energia | Graded premiata a Dubai | è sua la migliore “Green Building Research” del 2022

(Di lunedì 31 ottobre 2022), società napoletana del settore, in collaborazione con il Rochester Institute of Technology of, si è aggiudicata il premio per la” dell’anno ai “MENAAwards” con un progetto sulla Geotermia, un innovativo sistema di raffreddamento degli ambienti. Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta giovedì 27 ottobre, hanno partecipato il Professor Ghalib Kahwaji e il professore associato Mohamed Samaha per il RIT-e Giada Boudekji, branch manager diS.p.A.-. Questo progetto di ricerca, che fa seguito a un’analoga sperimentazione avviata in Campania nel 2015 con Geogrid, verrà presto ...

