Enduro | l’Italia vince ovunque e si laurea campionessa d’Europa!

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Proseguono le ottime notizie per la Maglia Azzurra, infatti, si è confermata protagonista anche nel campionato continentale nella tappa conclusiva della stagione che si è disputata a Rudersdorf, in Germania, che era valida anche come competizione a squadre nazionali.che schierava Carlo Minot, Nicola Recchia, Enrico Rinaldi e Maurizio Micheluz ha vinto l’Europeo precedendo Germania e Norvegia. Il Trofeo Youth/Junior invece è andato alla Francia davanti agli azzurri (Manuel Verzeroli, Daniele Delbono, Lorenzo Bernini e Simone Cristini). Le ottime notizie non si concludono qui, dato che Francesca Nocera ha fatto sue entrambe le giornate tra le donne, con Aurora Pittaluga, Elisa Givonetti e Sara Traini, che hanno vestito la Maglia Azzurra e vinto il titolo continentale femminile. Passando al livello individuale, ...