Elon Musk | Twitter e la politica del free speech

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dopo l‘acquisizione dista per operare una grande rivoluzione nel colosso dei social con il cinguettio. Un cambiamento non solo destinato a far discutere per il lincenziamento dell’amministratore delegato diParag Agrawal e per il prossimo taglio dei dipendenti chiesto ai dirigenti entro domani. Suinfatti sono piovute molte critiche per la suadelche permetterebbe a chiunque sudi esprimere liberamente le proprie idee anche se pericolose. Potrebbero perciò tornare suesclusi eccellenti come Donald Trump, i tagli ae ladel...