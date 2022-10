Elezioni Brasile | Lula batte Bolsonaro

... ma la macchina dello stato brasiliano a servizio del candidato per evitare che vincessimo le, ma sono ancora qua". "Ilè la mia causa, il popolo è la mia causa, e combattere le fame ...Scoppiano felicità e tristezza in tutto ilal termine degli spogli per il ballottaggio ... In una nazione spaccata a metà, lepiù polarizzate della storia del Paese si riflettono negli ...Il leader della sinistra brasiliana ha battuto al ballottaggio (50.9 a 49.1) Jair Bolsonaro, presidente uscente a non riuscire a essere rieletto ...Luiz Inacio Lula Da Silva è stato rieletto rieletto presidente del Brasile . Ha vinto il ballottaggio contro il presidente ...