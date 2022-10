Elezioni Brasile 2022 | vince Lula

L'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha vinto lepresidenziali in, battendo il presidente in carica Jair Bolsonaro. Favorito al ballottaggio per diversi mesi, Lula ha superato il rivale con un margine sottile: 50,83% contro il 49,17%...Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto lepresidenziali insuperando il presidente uscente Jair Bolsonaro alla fine di un lungo testa a testa, conclusosi con il 50,83% dei voti in suo favore contro il 49,17% ottenuto da ...Ballottaggio Brasile - Seggi aperti in Brasile dove 156 milioni di elettori sono chiamati ad esprimersi nel ballottaggio che vede in corsa il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) contro..Lula vince di misura, mai così stretto un risultato delle presidenziali in Brasile. Due milioni di voti di vantaggio su un elettorato di 120 milioni: il 50,9 per cento contro il 49,1 di Bolsonaro ...