Elenoire Ferruzzi su Carpisa | “Un milione di euro di danni mi hanno richiesto”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Quando nel 2017ha pubblicato il suo celebre sketch ‘è il male‘ ha scatenato un putiferio che probabilmente neppure lei si sarebbe mai aspettata. Lo stesso amministratore delegato diha minacciato querele dopo aver visto il video costringendo la donna a delle spiegazioni. Qualche mese faè stata ospite in tv da Wanna Marchi e Stefania Nobile ed a domanda diretta sul video ha dichiarato: “Il video della borsa? Una querela lì amore, non posso dire il nome. Mi ha chiesto undidi. Il video ebbe un miliardo di visualizzazioni, lo condivise chiunque, pure tanti stilisti. Nacque così: uscimmo dal ristorante e mi ritrovai nella borsa una borsettina più piccola che a ...

Tra i tanti, non è di certo passata inosservata la decisione degli autori di mandaread un telefoto flash a causa dei comportamenti poco piacevoli che la gieffina ha adottato all'...... i segnali inequivocabili per riconoscerlo e intervenire entro le prime 6 ore di Monica Coviello Grande Fratello Vip 7 : la brutta fine die la battuta ingiusta di Signorini di ...Aria tesa tra Elenoire Dopo l’ultima puntata, Elenoire è rimasta ferita da alcuni comportamenti dell'amico e ha smesso di rivolgergli la parola.Daniele ha notato… Leggi ...Aria tesa tra Elenoire Dopo l’ultima puntata, Elenoire è rimasta ferita da alcuni comportamenti dell'amico e ha smesso di rivolgergli la parola.Daniele ha notato… Leggi ...