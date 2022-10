Ecco perché vi sembra di stare perdendo follower Instagram

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Una giornata davvero terrificante quella del 31 ottobre 2022 pere non soloè Halloween. La risposta alla domanda che tanti si stanno facendo (perlomeno coloro che non si sono trovati il profilosospeso, cosa che sta accadendo a masse di utenti) è:perdo? La risposta è chesta bloccando un tale quantitativo di account – rendendoli, di fatto, non visualizzabili sulla piattaforma – che tutti stanno notando una perdita più o meno grande di(e, conseguentemente, anche di persone seguite). Cosa sta succedendo tra perdita die orde di profilisospesi? LEGGI ANCHE >>> La querelle tra Fedez e Jetdeiricchi, la paginache monitora ...